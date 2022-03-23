Собянин представил шесть крупных проектов благоустройства на западе Москвы

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В 2022 году в Западном административном округе Москвы в рамках программы "Мой район" планируется осуществить шесть проектов благоустройства. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Так, одним из главных проектов станет благоустройство детского парка "Фили". Планируется привести в порядок существующие места отдыха, а также создать новые. Речь идет прежде всего о детских площадках. Также там проложат веломаршрут, создадут места для занятий спортом.

Мэр напомнил, что в парке работает секция конного спорта, поэтому в рамках благоустройства планируется обустройство специальной конной тропы и "бочки" для пони. На территории парка проложат пешеходные дорожки с лестничными спусками, разобьют газоны и цветники, а также создадут биостанцию с теплицами и площадкой для школы кинологов.

Следующий проект предусматривает благоустройство пешеходного маршрута от улицы Доктора Гааза до проспекта Вернадского, которым ежедневно пользуются тысячи горожан. Там обновят сеть тропинок и детские площадки, обустроят дополнительные парковочные места. Кроме того, модернизируют и стадион у школы № 875.

Другой пешеходный маршрут преобразится в Очаково-Матвеевском. Речь идет о территории вблизи транспортно-пересадочного узла "Аминьевское". Помимо пешеходных дорожек, там отремонтируют дорожное покрытие, установят новое уличное освещение, проведут озеленение.

Предусмотрена установка новых детских и спортивных площадок. А школа № 814 и вовсе получит новый футбольный стадион с площадками для баскетбола, настольного тенниса и занятий легкой атлетикой.

Еще два проекта запланированы в Солнцеве. Во-первых, будет проведено озеленение территории на улице Авиаторов. Там отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники, а также обустроят современные площадки для занятий спортом. Во-вторых, в парке 60-летия Октября создадут современную скейт-площадку.

Благоустройство не обойдет стороной и район Фили-Давыдково. Работы пройдут на пешеходном маршруте от детской поликлиники № 130 до станции метро "Пионерская" и прилегающих к нему территориях. Предусмотрено обновление пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, лавочек и уличных фонарей.

Последнее, на что обратил внимание мэр, – благоустройство 12 школьных территорий. Речь идет в том числе и об уже упомянутых спортивных стадионах. Помимо спортивной инфраструктуры, там обновят игровые площадки, создадут зоны отдыха для детей, заменят малые архитектурные формы.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в 2022 году планируется благоустройство Дубининской и Кожевнической улиц, прилегающих к Павелецкому вокзалу. По его словам, специалисты уже приступили к реконструкции канализационных, водопроводных, тепловых коммуникаций и ливневой системы. Воздушные кабельные линии перенесут под землю. Перекрывать движение транспорта при этом не будут, а для пешеходов организуют удобные проходы.

