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07:34

Улицы в районе Павелецкого вокзала благоустроят

городблагоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти в 2022 году планируют провести благоустройство Дубининской и Кожевнической улиц, прилегающих к Павелецкому вокзалу, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

"В 2021 году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом году приведем в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал", – сказал он.

Бирюков отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к реконструкции канализационных, водопроводных, тепловых коммуникаций и ливневой системы на Дубининской и Кожевнической улицах. Воздушные кабельные линии планируется перенести под землю в рамках проекта "Чистое небо", это позволит улучшить внешний облик пространства. Перекрывать движение транспорта не будут, а для пешеходов организуют удобные проходы.

"В рамках благоустройства планируется сохранить важную транзитную функцию прилегающих к вокзалу улиц и одновременно создать более комфортную и удобную среду для местных жителей. За счет оптимизации ширины полос дорожного движения расширим, где это возможно, тротуары, заменим их покрытие, обновим уличное освещение, проведем озеленение – высадим взрослые крупномерные деревья и кустарники, обустроим газоны", – добавил Бирюков.

Проект предусматривает установку современных остановок городского общественного транспорта. Кроме того, пространство у Данилова монастыря реорганизуют: там появятся торговые точки, книжная и иконная лавки, кафе и удобные лавки. На площади около станции метро "Новокузнецкая" установят качели.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к обновлению инженерных коммуникаций на Волоколамском шоссе в рамках подготовки к работам по его благоустройству. Работы по благоустройству затронут не только Волоколамское шоссе, но и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", а также площадь перед зданием МГХПА имени Строганова.

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