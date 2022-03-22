Стартовала инженерная подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе

09:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты приступили к обновлению инженерных коммуникаций на Волоколамском шоссе в рамках подготовки к работам по его благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Сейчас обновляем инженерные коммуникации – водопроводные, канализационные, газовые и тепловые сети, прокладываем дополнительную ливневую систему. Воздушные кабельные линии перенесем под землю", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для пешеходов обустроят удобные проходы на время проведения работ. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, работы по благоустройству затронут не только Волоколамское шоссе, но и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", а также площадь перед зданием МГХПА имени Строганова.
"Основная задача – превратить Волоколамское шоссе в шоссе комфортной пересадки, в частности улучшить доступность остановочных пунктов, сделать удобной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать понятную и безопасную навигацию для пешеходов", – рассказал Бирюков.
По его словам, в местах с большим пассажиропотоком будут установлены навесы "сухие ноги".
В январе на портале "Активный гражданин" завершилось голосование по проекту благоустройства территорий вдоль и вблизи Волоколамского шоссе. Участие в нем приняли более 171 тысячи горожан, из которых 75% поддержали предложения города по реконструкции дороги. Работы по благоустройству запланированы на 2022 год.
Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Волоколамского шоссе
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