Правительство РФ планирует перевыполнить план дорожного строительства – Хуснуллин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России не планируется снижать темпы дорожного строительства. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы настроены выполнить и перевыполнить", – подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил, что сроки строительства трассы М-12 Москва – Казань не будут сдвигать. По его словам, на постройку не повлияют проблемы с поставками импортной техники.

Как указал Хуснуллин, доля зарубежной техники, используемой при строительстве трассы, составляет 7%.

"Мы все проектные решения пересмотрели. Больше проблема с асфальтоукладчиками. Но они у нас есть. Их надо будет просто ремонтировать", – рассказал вице-премьер.

Строители испытывали некоторые проблемы с электрическими и осветительными приборами. При этом кабмин намерен перестроить работу для нормализации процесса.

"Я, наоборот, сейчас каждый день провожу штабы, совещания с целью ускорить строительство", – сказал Хуснуллин.

По его словам, темпы возведения трассы следует ускорить для уменьшения влияния инфляции.

"Поэтому я ставлю задачу организовать, где возможно, работу в круглосуточном режиме, мобилизовать дополнительные ресурсы", – сообщил вице-премьер.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Он подчеркнул, что на данный момент дорога является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.