Правительство РФ планирует перевыполнить план дорожного строительства – Хуснуллин

17:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России не планируется снижать темпы дорожного строительства. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-1".
"Мы настроены выполнить и перевыполнить", – подчеркнул Хуснуллин.
Вице-премьер также отметил, что сроки строительства трассы М-12 Москва – Казань не будут сдвигать. По его словам, на постройку не повлияют проблемы с поставками импортной техники.
Как указал Хуснуллин, доля зарубежной техники, используемой при строительстве трассы, составляет 7%.
"Мы все проектные решения пересмотрели. Больше проблема с асфальтоукладчиками. Но они у нас есть. Их надо будет просто ремонтировать", – рассказал вице-премьер.
Строители испытывали некоторые проблемы с электрическими и осветительными приборами. При этом кабмин намерен перестроить работу для нормализации процесса.
"Я, наоборот, сейчас каждый день провожу штабы, совещания с целью ускорить строительство", – сказал Хуснуллин.
По его словам, темпы возведения трассы следует ускорить для уменьшения влияния инфляции.
"Поэтому я ставлю задачу организовать, где возможно, работу в круглосуточном режиме, мобилизовать дополнительные ресурсы", – сообщил вице-премьер.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Он подчеркнул, что на данный момент дорога является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.
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