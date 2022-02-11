Волоколамское шоссе и прилегающие к нему территории благоустроят в Москве в 2022 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что на данный момент Волоколамское шоссе является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.

"Основная задача благоустройства – превратить Волоколамское шоссе в "шоссе комфортной пересадки", в частности улучшить доступность остановочных пунктов, сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать удобную и безопасную навигацию для пешеходов", – пояснил Бирюков.

Заммэра отметил, что работы по устройству затронут не только линейную часть Волоколамского шоссе, но и прилегающие к нему парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", а также площадь перед зданием МГХПА имени Строганова.

На левом берегу парка "Берег реки Сходня" планируют создать новую точку притяжения для любителей спорта, на базе которой они смогут тренироваться и проводить соревнования. На правом берегу, а также в парке "Долина реки Химки" организуют зоны отдыха и обновят детские и спортивные площадки.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что территорию возле здания МГХПА имени Строганова превратят в комфортное пространство для студентов и местных жителей. Перед главным входом планируют обустроить зоны отдыха и проведения выставок и мероприятий, а также организовать парковочное пространство, высадить деревья и кустарники.

В январе на портале "Активный гражданин" завершилось голосование по проекту благоустройства территорий вдоль и вблизи Волоколамского шоссе. Участие в нем приняли более 171 тысячи горожан, из которых 75% поддержали предложения города по реконструкции дороги. Работы по благоустройству запланированы на 2022 год.