Волоколамское шоссе и прилегающие к нему территории благоустроят в Москве в 2022 году

11 февраля, 09:50
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что на данный момент Волоколамское шоссе является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.
"Основная задача благоустройства – превратить Волоколамское шоссе в "шоссе комфортной пересадки", в частности улучшить доступность остановочных пунктов, сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать удобную и безопасную навигацию для пешеходов", – пояснил Бирюков.
Заммэра отметил, что работы по устройству затронут не только линейную часть Волоколамского шоссе, но и прилегающие к нему парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", а также площадь перед зданием МГХПА имени Строганова.
На левом берегу парка "Берег реки Сходня" планируют создать новую точку притяжения для любителей спорта, на базе которой они смогут тренироваться и проводить соревнования. На правом берегу, а также в парке "Долина реки Химки" организуют зоны отдыха и обновят детские и спортивные площадки.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что территорию возле здания МГХПА имени Строганова превратят в комфортное пространство для студентов и местных жителей. Перед главным входом планируют обустроить зоны отдыха и проведения выставок и мероприятий, а также организовать парковочное пространство, высадить деревья и кустарники.
В январе на портале "Активный гражданин" завершилось голосование по проекту благоустройства территорий вдоль и вблизи Волоколамского шоссе. Участие в нем приняли более 171 тысячи горожан, из которых 75% поддержали предложения города по реконструкции дороги. Работы по благоустройству запланированы на 2022 год.
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