В Москве началась подготовка к восстановлению парка "Покровское-Стрешнево"

11:14
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты начали подготовку к работам по сохранению и восстановлению территории парка "Покровское-Стрешнево", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале отмечается, что работы начались в районе 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го Иваньковских прудов, а также на участке Никольского тупика напротив Подводного клуба ЦСК ВМФ.
Замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников рассказал, что рабочие приступили к демонтажу дорожных покрытий и устройству траншей для прокладки инженерных сетей и коммуникаций.
"Во время работ вдоль дорожек для безопасности отдыхающих уберут сухостойные и поваленные деревья. Все это необходимо провести перед тем, как приступить к устройству новых дорожек, спортивных и детских площадок, павильонов и других инфраструктурных объектов парка", – рассказал Мельников.
На время проведения работ парк закрывать не будут. Для посетителей организованы транзитные пути, на основных входах в парк установят схемы с обозначением путей обхода.
В ходе реабилитации парка приведут в порядок экотропу и территорию вокруг родника Царевна Лебедь, создадут досугово-рекреационный парк. Также специалисты высадят деревья и кустарники, в парке оборудуют лодочную станцию.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что огромная зеленая территория между Химкинским водохранилищем и Волоколамским шоссе является любимым местом отдыха для 120 тысяч жителей Войковского района и района Покровское-Стрешнево. Однако детские площадки, лавочки и спортивная инфраструктура парка давно устарели.
В соответствии с проектом основную центральную часть парка планируется оставить естественной заповедной зоной, а территории, прилегающие к жилым массивам и дорогам, будут обустроены под спорт и активные виды отдыха.
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