Сергей Собянин рассказал о проектах благоустройства парка "Покровское-Стрешнево"

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Фото: sobyanin.ru
Работы по комплексному благоустройству природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" на северо-западе Москвы стартуют в 2022 году. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что огромная зеленая территория между Химкинским водохранилищем и Волоколамским шоссе является любимым местом отдыха для 120 тысяч жителей Войковского района и района Покровское-Стрешнево. Однако детские площадки, лавочки и спортивная инфраструктура парка давно устарели.
"Многие местные жители предлагают наполнить парк современной инфраструктурой для отдыха и развлечений. Но, с другой стороны, есть запрос и на то, чтобы лес оставался, как есть. Именно поэтому мы несколько лет в мельчайших деталях обсуждали проект благоустройства Покровского-Стрешнева. Нужно было время, чтобы примирить множество точек зрения. В итоге родилась концепция под условным названием "Пять парков в одном", – рассказал Собянин.
В соответствии с проектом основную центральную часть парка планируется оставить естественной заповедной зоной, а территории, прилегающие к жилым массивам и дорогам, будут обустроены под спорт и активные виды отдыха.
"Центральный природный парк станет местом для тихих прогулок по лесным тропам и уединенного отдыха в близком контакте с природой. Общая длина прогулочных маршрутов составит порядка пяти километров", – пояснил мэр.
Северная часть Покровского-Стрешнева получит эколого-просветительский профиль и будет рассчитана на более интенсивное посещение. В то же время она останется природной зоной, а ее главными точками притяжения станут родник "Царевна-Лебедь", пойма реки Химки и Елизаветинский овраг.
"Чтобы прогулка на природе была максимально комфортной, в северной части парка будет проложена экотропа, организована смотровая площадка и сделаны комфортные пандусы для спуска к родникам", – отметил Собянин.
Спортивный парк расположится в северо-восточной части парка. Там появится беговая дорожка со специальным покрытием, площадки для воркаута, экстрим-парк, большое спортивное ядро, крытый теннисный центр и павильоны для шахматных турниров. Летний пляж на берегу Химкинского водохранилища будет сохранен.
"Лучшим местом для прогулок и детских развлечений станет досугово-рекреационный парк у Иваньковских прудов. Здесь будет полностью обновлена существующая инфраструктура активного отдыха – детские и спортивные площадки, пляжные зоны, пикниковые точки и кафе. Запланировано устройство летнего кинотеатра и павильона велопроката", – написал градоначальник.
Пятой зоной обновленного Покровского-Стрешнева станет историко-культурный парк на территории вокруг усадьбы Покровское-Глебово. Она будет восстановлена в соответствии с историческими материалами. В частности, там будет воссоздан регулярный сад, прогулочные аллеи и спуск к воде.
"Благоустройство парка "Покровское-Стрешнево" будет максимально бережным и щадящим. <...> Высказать мнение о проекте можно на платформе "Активный гражданин", – заключил Собянин.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству Гольяновского парка полностью завершены. На его территории создано современное общественное пространство со спортивным кластером, прокатом лодок и детскими площадками. Также специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть и озеленили территорию парка, высадив более 200 деревьев и 2 тысяч кустарников, а также установили дополнительное уличное освещение.
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