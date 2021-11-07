В Северном Медведкове благоустроили территорию стадиона "Юность"

09:40
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В столичном районе Северное Медведково благоустроили территорию стадиона "Юность", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
У стадиона, расположенном между школой №1506 и домами на улице Грекова, появились площадка с качелями, горками и веревочным аттракционом, а также скамейки и садовые качели с навесами.
"В ходе работ специалисты привели в порядок искусственное покрытие стадиона, заменили трибуны, обустроили площадку для игры в баскетбол и волейбол. Для открытых уличных уроков и школьных мероприятий сделали сцену, на спортивной площадке установили новые турники для воркаута, тренажеры и столы для настольного тенниса", – говорится в сообщении.
Кроме того, рядом со стадионом специалисты адаптировали лестницы для маломобильных граждан, высадили растения, привели в порядок газоны, установили современные фонари, обновили тропинки для пешеходов, уложили тротуарную плитку и асфальт.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству Гольяновского парка полностью завершены, на его территории создано современное общественное пространство со спортивным кластером, прокатом лодок и детскими площадками.
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