В Северном Медведкове благоустроили территорию стадиона "Юность"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столичном районе Северное Медведково благоустроили территорию стадиона "Юность", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

У стадиона, расположенном между школой №1506 и домами на улице Грекова, появились площадка с качелями, горками и веревочным аттракционом, а также скамейки и садовые качели с навесами.

"В ходе работ специалисты привели в порядок искусственное покрытие стадиона, заменили трибуны, обустроили площадку для игры в баскетбол и волейбол. Для открытых уличных уроков и школьных мероприятий сделали сцену, на спортивной площадке установили новые турники для воркаута, тренажеры и столы для настольного тенниса", – говорится в сообщении.

Кроме того, рядом со стадионом специалисты адаптировали лестницы для маломобильных граждан, высадили растения, привели в порядок газоны, установили современные фонари, обновили тропинки для пешеходов, уложили тротуарную плитку и асфальт.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству Гольяновского парка полностью завершены, на его территории создано современное общественное пространство со спортивным кластером, прокатом лодок и детскими площадками.

