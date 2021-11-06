Собянин рассказал о благоустройстве Нижнего Каменского пруда в Зеленограде

Фото: vk.com/mossobyanin

В Зеленограде завершилось благоустройство Нижнего Каменского пруда. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нижний Каменский пруд в Зеленограде долго был неухоженным. Мы начали благоустройство пару лет назад. Сначала сделали скейт-парк, спортивную и детские площадки. А этим летом привели в порядок прибрежную территорию", – написал градоначальник.

Он добавил, что в рамках благоустройства возле пруда появились дорожки, беседки и живописный мост через русло реки Каменки.

Ранее Собянин рассказал о флагмане новой московской индустриализации – особой экономической зоне "Технополис "Москва". По его словам, это одно из наиболее заметных явлений последних лет.

