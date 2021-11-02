На юге столицы отремонтировали пешеходный мост "Царицынская плотина"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты завершили капитальный ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно", сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, мост "Царицынская плотина" начали ремонтировать в августе текущего года. Это гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний Царицынский пруд.



"Он входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия. Поэтому до начала работ специалисты внимательно изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности моста", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Заммэра отметил, что специалисты отремонтировали железобетонную плиту сооружения, восстановили кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения и частично заменили облицовку моста.



"Для сохранения экологии парка и комфорта отдыхающих специальная строительная техника не применялась, резка гранитного камня и другие аналогичные работы проводились за пределами музея-заповедника", – рассказал Бирюков.

Он добавил, что на время проведения ремонтных работ мост полностью не закрывался.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года специалисты завершат благоустройство Кольского пруда, расположенного на территории будущего парка "Яуза". В водоеме устроят четыре зоны биоплато, на которых высадят рогоз узколистный, камыш укореняющийся, тростник обыкновенный, кубышку желтую, сусак зонтичный и кувшинки.