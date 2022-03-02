Собянин осмотрел ход реконструкции развязки МКАД и Липецкой улицы

12:21
Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU
Сергей Собянин проинспектировал процесс реконструкции дорожной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей.
Мэр отметил, что обновление развязки, которая соединяет Москву с федеральной трассой "Дон", чрезвычайно важна для жителей районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Царицыно, а также Ленинского округа Московской области.
"Это, конечно, улучшит ситуацию для как минимум 0,5 миллиона граждан. И, конечно, создаст первоклассную, современную развязку федеральной трассы. По плану мы должны были закончить эту развязку в 2024 году, но, надеюсь, строители ускорят реализацию этого проекта и закончат до конца 2023 года", – сказал Собянин.
В мэрии отметили, что проект работ предусматривает замену старых конструкций на современные сооружения с направленными съездами. Кроме того, в рамках работ будет проведена реконструкция дорожного участка между 26 и 31 километрами МКАД с обустройством боковых двухполосных проездов. Всего планируется построить 9,7 километра дорог, в том числе 8 искусственных сооружений протяженностью более километра.
Помимо этого, специалисты построят съезды с Липецкой улицы на прилегающую улично-дорожную сеть, выполнят реконструкцию отстойно-разворотной площадки для общественного транспорта и соорудят четыре надземных пешеходных перехода. Также планируется высадить 5 гектаров газонов и 1 250 деревьев. К настоящему моменту работы выполнены на 21%.
Ранее Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров. Также намечено строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций. В их числе – станции Тимирязевская и Окружная МЦД-1, Печатники и Марьина Роща МЦД-2, а также Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаково и Минская будущего четвертого диаметра.
Также в текущем году будет обновлен парк общественного транспорта: в город поставят 450–500 электробусов, 50–100 трамваев, 336 вагонов метро и 400 вагонов пригородных поездов. В Красной Пахре построят крупнейший в Европе автопарк для электробусов.
Собянин осмотрел ход реконструкции развязки МКАД и Липецкой улицы
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