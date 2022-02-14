Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы в 2022 году

09:04
Фото: sobyanin.ru
В Москве в этом году планируется построить 91 километр дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов, рассказал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
По словам мэра, было принято решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую магистраль – Московский скоростной диаметр.
"По своим масштабам и значению МСД будет сопоставим с МКАД. Трасса длиной 68 километров свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе", – отметил Собянин.
С диаметра автомобилисты смогут выехать на ТТК в районе станции "Новохохловская".
На севере продолжением МСД станет трасса М11 Москва – Санкт-Петербург. На востоке – будущая трасса М12 Москва – Казань. На юге – федеральная трасса М2 Крым и новая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Градоначальник подчеркнул, что МСД от Бусиновской развязки до Косинской эстакады планируется завершить в этом году. Эстакада основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе длиной 2,4 километра будет введена в строй уже в этом году.
В настоящее время специалисты монтируют пролетные строения и возводят подпорные стены.
Вторую очередь МСД (ЮВХ) планируют ввести в будущем году.
Благодаря появлению новой магистрали через весь город, минуя центр, можно будет проехать без светофоров за 40 минут.
"В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут. Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20–25 минут. Транзита грузового транспорта на диаметре не будет", – отметил мэр.
По словам градоначальника, МСД на севере будет связан с СЗХ, на юге – с Южной рокадой. Таким образом, автомобилисты смогут проехать в любой район Москвы, не выезжая на МКАД и ТТК.
"В прошлом году мы открыли связку между МСД и СЗХ. В этом году планируем соединить его с Южной рокадой. В рамках проекта в районе улицы Бехтерева будет возведено 13,3 километра дорог, в том числе 4 путепровода и 4 подземных пешеходных перехода", – отметил мэр.
Собянин напомнил, что начиная с 2011 года была проведена реконструкция 18 развязок на МКАД. Программа выполнена на 80%. В настоящее время в работе находятся четыре развязки.
В этом году, по словам градоначальника, планируется завершить реконструкцию Осташковской и Алтуфьевской развязок.
Благодаря реконструкции Осташковской и Алтуфьевской развязок будет улучшено транспортное обслуживание около 1 миллиона человек – жителей районов Бибирево, Лианозово, Северное и Южное Медведково, Лосиноостровского, Бабушкинского, Отрадное, Северного, а также городского округа Мытищи.
Также мэр рассказал о реализации важного дорожного проекта на западе столицы. Это путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 с реконструкцией улицы Барклая, Промышленного и Багратионовского проездов.
Реализация проекта также позволит обеспечить комфортное и безопасное движение транспорта над строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта.
На пересечении Багратионовского проезда и улицы Олеко Дундича и у дома № 5 по улице Барклая планируется открыть пешеходные переходы.
Кроме того, в столице ведется реконструкция Старо-Рублевского путепровода и улицы Ивана Франко. Обновленный путепровод будет проходить над новой магистралью и путями МЦД-1, улучшив связь между Кутузовским проспектом и Рублевским шоссе. Также с путепровода можно будет съехать на Северный дублер в сторону области, а через строящийся тоннель – на улицу Герасима Курина.
"В рамках проекта расширят улицу Ивана Франко, увеличив количество полос движения до двух в каждом направлении", – добавил Собянин.
Мэр отметил, что реализация этих проектов создаст водителям дополнительные маршруты передвижения по городу и улучшит транспортную ситуацию в столице.
Ранее Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров. Также намечено строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций. В их числе станции Тимирязевская и Окружная МЦД-1, Печатники и Марьина Роща МЦД-2, а также Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаково и Минская будущего четвертого диаметра.
Также в текущем году будет обновлен парк общественного транспорта: в город поставят 450–500 электробусов, 50–100 трамваев, 336 вагонов метро и 400 вагонов пригородных поездов. В Красной Пахре построят крупнейший в Европе автопарк для электробусов.
Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы в 2022 году
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