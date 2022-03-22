Проект восстановления парка "Покровское-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Принято решение внести несколько изменений в ранее разработанный проект восстановления природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" с учетом мнения горожан. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников рассказал, что по просьбам жителей исключили из проекта устройство лодочной станции на берегу Пятого Иваньковского пруда. Вместо нее будет обустроен прогулочный маршрут на сваях с выходом к воде. Решено было отказаться от реконструкции пляжной зоны, только будет подсеян газон.

Кроме того, отказались и от идеи обустройства кинотеатра на открытом воздухе на берегу Третьего Иваньковского пруда. Там появится площадка для отдыха в виде амфитеатра с видом на пруд и парк.

Помимо этого, приняли предложения горожан не делать участок экотропы в Елизаветинском овраге. Также было решено не обустраивать павильон кафе над Елизаветинским оврагом и увеличить количество туалетов на входах в парк.

Ранее сообщалось, что в 2022 году запланированы работы по восстановлению парка "Покровское-Стрешнево", в частности территории у родника "Царевна Лебедь". Настил смонтируют на свайном основании. Под ним растительность восстановится естественным образом, а оставшиеся вытоптанные участки засеют травами.

Также будет приведена в порядок существующая видовая площадка, в экомаршрут включат пятый источник, а спуск к родникам оборудуют так, чтобы было удобно маломобильным гражданам.

