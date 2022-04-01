Новое общественное пространство появится перед зданием Академии Строганова

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
В Москве благоустроят территорию перед зданием МГХПА имени С. Г. Строганова в этом году. Проект разработан вместе с преподавателями и студентами Академии.
Площадь перед зданием замостят гранитом, обновят покрытие пешеходных дорожек, перед входом в здание и вдоль забора высадят кустарники. В сквере появится выставочное пространство под открытым небом, где будут представлены скульптуры и арт-объекты из Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства при Академии.
В сквере на главной площади появятся зоны отдыха с удобными скамейками, велопарковки, также там установят современные фонари и уличные торшеры со светодиодными светильниками. На территории высадят можжевельник, боярышник, кизильник, чубушник, розу морщинистую, а также липы, клены и декоративные яблони.
К работам планируется приступить во втором квартале этого года.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовал месячник по благоустройству. По словам Бирюкова, в предстоящие недели запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств. При этом влажная уборка инфраструктуры и строений планируется при постоянных положительных температурах воздуха.
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