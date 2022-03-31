Лыжная база появится на границе Битцевского леса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лыжную базу с тренировочным маршрутом планируют создать на границе Битцевского леса. Работы будут проходить вне границ особо охраняемой природной территории в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению природно-исторического парка, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что лыжную базу создадут по просьбе жителей района Чертаново Центральное. Он расположится на участке площадью более одного гектара на территории бывшего гаражного комплекса.

По словам Мельникова, планируется обустроить нестационарный павильон лыжной базы, в котором будет вестибюль с гардеробом и санузлами, технические помещения, прокат и место для ремонта спортивного инвентаря, раздевалки, административные помещения, учебные классы и буфет.

"Также на территории планируется разместить отдельно стоящие киоск "Кофе, чай" и туалет, оборудовать навес со скамейками для переодевания. Кроме того, здесь можно будет проложить круговую лыжню протяженностью 50 метров для проверки лыжного оборудования перед выходом на дистанцию", – рассказал он.

С базы можно будет выходить на кольцевые спортивные маршруты протяженностью 1,6, 4,2 и 22 километра, предназначенные как для классического, так и для конькового хода.

Ранее сообщалось, что началась инженерная подготовка к благоустройству территории спортивного комплекса "Авангард" в столичном районе Перово. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты восстановят футбольное поле, приведут в порядок трибуны и оборудуют различные спортивные площадки, в том числе полосу препятствий, памп-трек и скейт-парк.

В составе спорткомплекса появятся площадь с амфитеатром, где можно будет проводить соревнования и праздничные мероприятия, а также сухой фонтан. Территорию озеленят: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.