Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве стартовал месячник по благоустройству, объявил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты – начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов", – заявил представитель мэрии.

По словам Бирюкова, в предстоящие недели запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств. При этом влажная уборка инфраструктуры и строений планируется при постоянных положительных температурах воздуха.

Специалисты промоют фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий. В жилых домах запланирована уборка входных групп и козырьков над подъездами, а также лестниц, перил, систем наружного водоотвода и осветительных приборов.

На столичных дорогах промоют и обновят ограждения, шумозащитные экраны, указатели и светофоры.

"В общей сложности в месячнике примут участие более 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц различной техники. В течение апреля планируется провести комплексную уборку городских и дворовых территорий, обновить детские и спортивные площадки, отремонтировать и покрасить скамейки, обустроить газоны и цветники, высадить деревья и кустарники", – добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства Москвы напомнил, что 16 апреля состоится общегородской субботник, участниками которого смогут стать все желающие.

Ранее стало известно, что в Битцевском лесу началась экологическая реабилитация Собачьего пруда в рамках работ по сохранению этой территории. Специалисты проведут уборку ила, который способствовал чрезмерному росту водорослей.

