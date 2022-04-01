Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве стартовал месячник по благоустройству, объявил заммэра столицы Петр Бирюков.
"Главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты – начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов", – заявил представитель мэрии.
По словам Бирюкова, в предстоящие недели запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств. При этом влажная уборка инфраструктуры и строений планируется при постоянных положительных температурах воздуха.
Специалисты промоют фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий. В жилых домах запланирована уборка входных групп и козырьков над подъездами, а также лестниц, перил, систем наружного водоотвода и осветительных приборов.
На столичных дорогах промоют и обновят ограждения, шумозащитные экраны, указатели и светофоры.
"В общей сложности в месячнике примут участие более 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц различной техники. В течение апреля планируется провести комплексную уборку городских и дворовых территорий, обновить детские и спортивные площадки, отремонтировать и покрасить скамейки, обустроить газоны и цветники, высадить деревья и кустарники", – добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства Москвы напомнил, что 16 апреля состоится общегородской субботник, участниками которого смогут стать все желающие.
Ранее стало известно, что в Битцевском лесу началась экологическая реабилитация Собачьего пруда в рамках работ по сохранению этой территории. Специалисты проведут уборку ила, который способствовал чрезмерному росту водорослей.
В Москве стартовал месячник по благоустройству
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