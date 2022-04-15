Два водоема приведут в порядок в Битцевском лесу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В 2022 году в Москве проведут экологическую реабилитацию водоема на Битцевской аллее и Хрулева пруда в природно-историческом парке "Битцевский лес", сообщается на портале мэра и правительства столицы.
В настоящий момент в водоемах много листьев и веток, дно стало слишком илистым. Из-за этого в воде был нарушен микроклимат, что в конце лета приводило к пересыханию и неприятному запаху.
Заместитель главы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников рассказал, что работы по реабилитации прудов пройдут в идентичном порядке. Сначала в них снизят уровень воды, затем уберут мусор, ил и углубят дно с помощью многофункционального земснярада.
Впоследствии донные отложения выведут на технологический комплекс обезвоживания. Ил в нем отделят от воды, а очищенную жидкость вернут в водоем.
Работы по реабилитации прудов затронут и берега. Планируется уложить щебень на слой песка, а на суше его утопят в грунт.
По словам Сергея Мельникова, в водоеме на Битцевской аллее планируется обустроить биоплато в виде живого фильтра с водными растениями. Их высадят на своеобразных террасах на глубине 40–60 сантиметров, а их корни будут очищать воду за счет живущих на них микроорганизмов.
Ранее стало известно, что в природно-историческом парке "Битцевский лес" создадут экомаршруты "Крона деревьев" и "Исток реки". Экотропы будут расположены со стороны района Ясенево.
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