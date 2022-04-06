Реабилитацию семи водоемов проведут в столичном парке "Кусково"

09:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В парке "Кусково" проведут реабилитацию семи прудов XVIII века, в числе которых Малый, Большой и Малый Радужные, Руинный, Сухой, Собачий и Локасинский. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Замруководителя городского департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что все водоемы в парке искусственные.
"При Петре Шереметеве во время формирования архитектурно-паркового ансамбля для ее осушения вырыли несколько каналов и прудов, самый значительный стал центром поместья – Большой Дворцовый пруд. Его вместе с каскадом небольших прудов называют Кусковской речкой", – подчеркнул Мельников.
В настоящее время береговые линии прудов заросли сорняками, загрязнены строительным и бытовым мусором, а сами водоемы обмелели и заилились. Кроме того, у Радужных прудов нарушен водообмен с Большим Дворцовым прудом, а Руинный потерял исторический вид. Отмечается, что если не предпринять меры по очистке водоемов, то их каскад будет утрачен, из-за чего те превратятся в болото.
Мельников добавил, что все пруды имеют глубину более четырех метров. По его словам, в ходе реабилитации в водоемах откачают воду, после пруды очистят от мусора и отложений ила.
"Также выполнят укрепление берегов: их выровняют, уложат специальные геоматы с ячейками, поверх насыплют песок, а затем гравий. Для поддержания нормативного качества воды в прудах, а также предотвращения их цветения и заболачиваемости обустроят систему постоянной подпитки от технического водопровода", – рассказал Мельников.
Вдоль прудов оборудуют настилы с ограждением, а все водоемы свяжут общим пешеходным пространством парка. На берегу Малого Радужного пруда установят специальный мостик.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют базу гребного слалома в парке "Берег реки Сходни", а также создадут дополнительную инфраструктуру. Работы пройдут в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе.
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