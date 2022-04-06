Базу гребного слалома отремонтируют в парке "Берег реки Сходни"

09:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют базу гребного слалома в парке "Берег реки Сходни", а также создадут дополнительную инфраструктуру. Работы пройдут в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Дорожку для спуска байдарок на воду сделают удобнее: ее покрытие выполнят из гранитного отсева. Возле реки оборудуют лестницу из деревянного настила. Кроме того, специалисты обустроят место для тренировок с имитацией волн, благодаря чему спортсмены смогут отрабатывать технику гребли на байдарке в неспокойной воде.
Также планируется отремонтировать фасад административного здания базы. Там сделают дополнительное помещение площадью почти 100 квадратных метров, предназначенное для хранения инвентаря. По просьбам сотрудников будет оборудована дополнительная парковка на 6 машино-мест.
Предусмотрено и обновление освещения. На территории, прилегающей к базе, установят более 170 фонарей с энергосберегающими светильниками. Помимо этого, там обустроят детскую и три спортивные площадки. Их оснастят травмобезопасным покрытием, а оборудование заменят.
Кроме того, на площадке для мини-футбола уложат искусственный газон и повесят новую защитную сетку. Ее высота составит 6 метров (на 2 метра выше предыдущей), что позволит мячу не вылетать за пределы поля.
Также на территории базы построят новую деревянную голубятню. Ее размер составит 4,5 на 5,5 метра, а высота – 7,5 метра.
Начать работы планируют во втором квартале 2022 года. Отмечается, что ремонт базы не повлияет на график тренировок спортсменов. Благоустройство в парке "Берег реки Сходни" планируют провести максимально бережно: в работах будут применяться природные и экологически безопасные материалы.
Ранее специалисты приступили к обновлению инженерных коммуникаций на Волоколамском шоссе в рамках подготовки к работам по его благоустройству. На время проведения работ для пешеходов обустроят удобные проходы. Работы по благоустройству затронут не только Волоколамское шоссе, но и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходни" и "Долина реки Химки", а также площадь перед зданием МГХПА имени Строганова.
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