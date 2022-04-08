Два экомаршрута появятся в Битцевском лесу

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко
В природно-историческом парке "Битцевский лес" создадут экомаршруты "Крона деревьев" и "Исток реки". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заместителя руководителя департамента капитального ремонта столицы Сергея Мельникова, экотропы обустроят на территории парка со стороны района Ясенево.
В частности, эконастил протяженностью чуть менее двух километров "Крона деревьев" пройдет от Новоясеневского тупика до улицы Красного Маяка и соединит два района – Ясенево и Чертаново Центральное. Маршрут "Исток реки" протяженностью чуть более одного километра проложат вдоль поймы реки Чертановки – от Севастопольского проспекта в сторону Лысой горы, которую также называют Лисья гора.
Экотропы проложат на свайном основании. В зависимости от рельефа тропинки разместят на разной высоте и оборудуют перилами. Под дорожками восстановят вытоптанные растения и подсеют разнотравье. Вдоль экологических троп установят информационные таблички.
Ранее сообщалось, что обустройство экомаршрутов началось на двух участках будущего парка "Яуза". По словам заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в этом году планируется благоустроить еще два участка в пойме одноименной реки – от улицы Енисейской до улицы Широкой и вдоль улицы Северодвинской. Общая протяженность экотроп составит более двух километров.
До этого замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что в текущем году в Москве планируется восстановить территорию у родника "Царевна Лебедь" в парке "Покровское-Стрешнево".
"Это наш город": на двух участках будущего парка "Яуза" начали обустраивать экомаршруты
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