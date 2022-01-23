Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи одобрили предложения по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи в проекте "Активный гражданин". В голосовании приняли участие более 167 тысяч человек.

Большинство пользователей (81 процент) поддержали предложения по восстановлению и сохранению зеленой территории. Около одного процента участников высказали свои пожелания по реабилитации парка. Еще пять процентов отметили, что такие работы не нужны, и 13 процентов доверили это решение специалистам.

Работы по реабилитации паркового пространства и созданию единого маршрута для прогулок запланированы в этом году. Планируется благоустроить пешеходные дорожки, заменить асфальт на экологичное покрытие, обновить детские и спортивные площадки, установить скамейки и урны, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Щукинский парк и Всехсвятская роща располагаются слева от Волоколамского шоссе. Раньше это была одна зеленая зона. Сегодня ее разделяют территории нескольких военных госпиталей и других медицинских учреждений.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году в Москве приступят к реализации адресных проектов благоустройства территорий по программе "Мой район". Он отметил, что с каждым годом в программе будет появляться больше проектов для отдельных групп горожан.

В частности нынешнем году власти продолжат реализовывать 90% проектов благоустройства в жилых районах столицы. Собянин уточнил, что от жителей столицы поступает много просьб о модернизации собачьих площадок и комплексов уличных тренажеров. Власти, обсуждая данные вопросы на портале "Активный гражданин", стараются учитывать все пожелания.