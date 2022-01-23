10:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи одобрили предложения по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи в проекте "Активный гражданин". В голосовании приняли участие более 167 тысяч человек.
Большинство пользователей (81 процент) поддержали предложения по восстановлению и сохранению зеленой территории. Около одного процента участников высказали свои пожелания по реабилитации парка. Еще пять процентов отметили, что такие работы не нужны, и 13 процентов доверили это решение специалистам.
Работы по реабилитации паркового пространства и созданию единого маршрута для прогулок запланированы в этом году. Планируется благоустроить пешеходные дорожки, заменить асфальт на экологичное покрытие, обновить детские и спортивные площадки, установить скамейки и урны, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Щукинский парк и Всехсвятская роща располагаются слева от Волоколамского шоссе. Раньше это была одна зеленая зона. Сегодня ее разделяют территории нескольких военных госпиталей и других медицинских учреждений.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году в Москве приступят к реализации адресных проектов благоустройства территорий по программе "Мой район". Он отметил, что с каждым годом в программе будет появляться больше проектов для отдельных групп горожан.
В частности нынешнем году власти продолжат реализовывать 90% проектов благоустройства в жилых районах столицы. Собянин уточнил, что от жителей столицы поступает много просьб о модернизации собачьих площадок и комплексов уличных тренажеров. Власти, обсуждая данные вопросы на портале "Активный гражданин", стараются учитывать все пожелания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: