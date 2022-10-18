Свыше 6,6 тысячи деревьев высадили в Москве осенью

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве в рамках проекта "Наше дерево" этой осенью было высажено свыше 6,6 тысячи деревьев, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"За прошедшие годы этот проект стал одним из самых популярных в городе, благодаря его реализации каждая московская семья получила возможность сделать уникальный подарок своему ребенку – собственное именное дерево", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Заммэра уточнил, что в этом году высадка деревьев стартовала в сентябре и завершилась в середине октября.

Отмечается, что саженцы появились на 18 природных территориях. Больше всего их в природно-исторических парках "Тушинский", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", заказнике "Долина реки Сетунь" и Крюковском лесопарке.

Бирюков подчеркнул, что в рамках проекта высаживаются 10-15-летние саженцы лиственных и хвойных деревьев, среди которых липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, яблоня домашняя, рябина обыкновенная, клен остролистный, груша плодовая, ива белая, ель обыкновенная.

Ранее Бирюков рассказал, что более 1,2 тысяч деревьев и 27 тысяч кустарников высадят на благоустроенных улицах Москвы поздней осенью и в начале зимы. По его словам, деревья и кустарники высадят в районах Тверской, Арбат и Хамовники, возле Павелецкого вокзала, а также на улицах Конюшковская и Лужники. Также озеленят территорию на Кутузовском проспекте и возле стадиона "Авангард".

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