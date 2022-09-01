На МНПЗ создали инновационный битум для дорог столичного региона

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Компания "Газпром нефть" разработала технологию производства инновационных полимерно-битумных материалов для строительства дорог, к выпуску новой продукции уже приступил Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Газпром нефть" разработала и внедрила собственную технологию производства полимерно-битумных вяжущих. Технология предусматривает использование в рецептуре исключительно российских компонентов. Новый продукт дополнительно повысит долговечность дорог, их устойчивость к деформациям и образованию трещин", – говорится в сообщении.
Отмечается, что технологию разработали специалисты рязанского Научно-исследовательского центра "Газпромнефть – Битумные материалы", а выпуск продукции обеспечивает крупнейшая в Европе битумная установка Московского НПЗ. Уникальные характеристики нового вяжущего упрощают его транспортировку и процесс дорожного строительства. Кроме того, инновационный материал не требует дополнительного оборудования при изготовлении асфальтобетонных смесей и не подвержен расслаиванию при хранении и перевозке.
По словам гендиректора компании "Газпромнефть – Битумные материалы" Дмитрия Орлова, произведенные по новой технологии отечественные полимерно-битумные материалы ничем не уступают лучшим образцам европейского производства. Он отметил, что разработка новой технологии является значимым вкладом в развитие российской дорожно-строительной отрасли.
"Качественная дорожная инфраструктура – это основа развития экономики всех регионов страны, поэтому наша задача – предлагать рынку продукцию самого высокого уровня", – добавил Орлов.
Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер, в свою очередь, отметил, что предприятие обеспечивает производство материалов для строительства половины всех дорог Москвы и Московской области.
"Стабильное снабжение дорожно-строительной отрасли высококачественной продукцией – одна из ключевых задач нашего предприятия. Проекты модернизации МНПЗ позволяют находить самые эффективные решения в производстве востребованных городом нефтепродуктов – моторного топлива и битума", – заявил он.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что после третьего этапа модернизации Московский нефтеперерабатывающий завод будет самым экологически чистым предприятием такого формата в Европе. По его словам, на заводе с каждым годом значительно улучшают экологические показатели, глубину переработки и качество топлива. Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков рассказал, что третий этап будет завершен в 2025 году.
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