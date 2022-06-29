Собянин рассказал о перспективах завершения реконструкции Московского НПЗ

12:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
После третьего этапа модернизации Московский нефтеперерабатывающий завод будет самым экологически чистым предприятием такого формата в Европе. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе посещения учреждения.
По его словам, на заводе с каждым годом значительно улучшают экологические показатели, глубину переработки и качество топлива. Он отметил, что третий этап модернизации – самый сложный, технологичный и финансовоемкий. При этом завод продолжает его реализацию, несмотря на экономические сложности и санкции.
"В Москве ведется крупномасштабная реконструкция нефтеперерабатывающего завода. Это даже не реконструкция. Это строительство нового завода на месте старого, потому что ничего от старого оборудования, насколько я понимаю, не остается", – сказал Собянин.
Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков рассказал, что третий этап будет завершен в 2025 году. По его словам, в результате удастся довести глубину переработки Московского НПЗ до 100%.
"Это будет, наверное, самая высокая глубина переработки среди всех нефтеперерабатывающих заводов не только в России, но и в Европе. Соответственно, значительно будут увеличены объемы производства моторных топлив, дизельного топлива, бензина, керосина. Выход составит 85%. Это очень высокий показатель. Один из рекордных показателей", – подчеркнул Дюков.
В ходе посещения завода Собянин осмотрел грузовой причал, который построило предприятие для доставки крупногабаритных грузов. После модернизации причал преобразуют для рейсовых и прогулочных пассажирских судов.
Ранее сообщалось, что на завод доставили российское оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти. Транспортировка вошла в Книгу рекордов России как перемещение самого тяжелого груза по Москве-реке. Колонну весом 1 200 тонн, изготовленную из высокопрочной хромомолибденованадиевой стали, доставили речным транспортом из Санкт-Петербурга.
Самый тяжелый груз в истории перевозок по Москве-реке доставили в столицу
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