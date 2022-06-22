Самый тяжелый груз в истории перевозок по Москве-реке доставили в столицу

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На Московский нефтеперерабатывающий завод доставили российское оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти. Транспортировка вошла в Книгу рекордов России как перемещение самого тяжелого груза по Москве-реке, сообщает пресс-служба предприятия.

Колонну весом 1 200 тонн, изготовленную из высокопрочной хромомолибденованадиевой стали, доставили речным транспортом из Санкт-Петербурга. Аппарат прошел по Неве, Ладожскому и Онежскому озерам, Волго-Балтийскому каналу, Волге и Москве-реке.

Для приема груза в Капотне специально построили причал и подъездную дорогу с площадкой для сбора самоходных трейлеров. Оборудование доставят на завод и смонтируют в состав комплекса глубокой переработки нефти.

Будущий комплекс позволит Московскому НПЗ повысить эффективность переработки нефти почти до 100%, отмечает пресс-служба.

"Обновление и масштабирование Московского нефтеперерабатывающего завода содействует развитию всей страны, способствует общему экономическому росту, наращиванию промышленного потенциала столицы и, как следствие, благополучию его жителей. Доставка крупногабаритного отечественного оборудования приблизит начало эксплуатации нового комплекса по глубокой переработке нефти и окончание программы масштабной модернизации предприятия", – отметила замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

Гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер подчеркнул, что комплекс позволит повысить производственную эффективность до мировых стандартов. Гендиректор логистической компании "РТЛ" Михаил Решетков сказал, что доставка аппарата стала сложной операцией, однако это позволило безопасно и в срок перевезти колонну.

"Для перемещения была применена специальная многоосная колесная техника и специальный состав речного транспорта. Мы спланировали маршрут с учетом габаритов и веса оборудования, погодных факторов и особенностей маршрута. Мы с гордостью принимаем участие в этом важном для развития нефтяной отрасли проекте", – заключил Решетков.

Ранее сообщалось, что новое оборудование позволит отказаться от выпуска мазута и перевести предприятие на практически безотходное производство. Аппараты будут перерабатывать тяжелые нефтяные остатки в дополнительный объем моторного топлива и станут центральным элементом секции гидрокрекинга.

