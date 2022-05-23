Оборудование для модернизации МНПЗ доставили по Неве

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В Москву по Неве доставили крупногабаритное оборудование для модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщает пресс-служба предприятия.

На речную баржу погрузили реакционные аппараты, предназначенные для глубокой переработки нефти. Внешне они представляют собой колонны длиной 37 метров, шириной и высотой в 8,5 метра.

В устройствах из тяжелых нефтяных остатков в процессе коксования получают дополнительные объемы бензина и газомоторного топлива. Дополнительно вырабатывается нефтяной кокс, подходящий для предприятий электротехнической промышленности и цветной металлургии.

Баржа с новыми комплексами для МНПЗ прошла по системе рек и каналов – по Неве, Ладожскому и Онежскому озерам, Волго-Балтийскому каналу, реке Волге, Каналу имени Москвы и Москве-реке. Конечная точка маршрута – причал в Капотне, где расположен завод.

В феврале сообщалось, что Московский НПЗ нарастил производство бензина и керосина для столичного региона. Совместно с Омским НПЗ предприятие обеспечило 32,24 миллиона тонн нефтяного сырья, что на 8,3% больше, чем годом ранее.