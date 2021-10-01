В Росприроднадзоре оценили экологическую открытость предприятий "Газпром нефти"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

"Газпром нефть" предоставила Росприроднадзору доступ к онлайн-системам контроля на своих нефтеперерабатывающих предприятиях, которые позволяют узнать их реальный экологический след. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала глава ведомства Светлана Радионова.

"Неоднократно Росприроднадзор обращался к предприятиям, чтобы они дали доступ к своим онлайн-системам. Чтобы мы реально могли видеть – загрязняет или нет. Тогда и нареканий со стороны людей, возможно, будет меньше. Если по замерам предприятия все чисто, значит, источник выбросов другой. В противном случае промышленники просто говорят: "нет, у нас все в норме", но жители твердят другое. Спора можно избежать, когда доступ к данным будет открыт. Однако на данный момент на нашу просьбу предоставить доступ к онлайн-системам нам его предоставила только "Газпром нефть", – сказала она.

Уточняется, что Московский НПЗ передает в Росприроднадзор данные автоматизированной системы мониторинга воздуха с 2018 года: МНПЗ вместе с Омским НПЗ стали пилотными площадками по внедрению данной системы на федеральном уровне. Контроль за состоянием воздуха на территории предприятий осуществляется с помощью специальных датчиков – они в реальном времени передают информацию о его составе экологическим службам компании и контролирующим органам.

Результаты пилотного проекта в будущем планируется применить при оснащении подобными системами всех предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.

Ранее стало известно, что на территории МНПЗ к 2025 году построят комплекс, который увеличит глубину переработки нефти почти до 100% и позволит перейти на практически безотходное производство. Он также будет производить чистый и экологичный водород, который может быть использован в том числе в качестве моторного топлива.

