Московский НПЗ увеличит глубину переработки нефти почти до 100%

На Московском НПЗ построят комплекс, который увеличит глубину переработки нефти почти до 100% и переведет предприятие на практически безотходное производство. Во вторник, 31 августа, забили первую сваю на стройплощадке.

Новый комплекс будет также производить чистый и экологичный водород, который может быть использован, в том числе в качестве моторного топлива.

Строительство комплекса глубокой переработки нефти – ключевой проект третьего этапа модернизации производства. Ранее завод уже обновил производство на 80% и в 4 раза снизил воздействие на окружающую среду.

В строительстве будет принимать участие южнокорейская компания. Специалисты из Южной Кореи проконтролируют строительно-монтажные работы и примут участие в испытаниях и пуске секции. При строительстве используют оборудование российских производителей.

Новый комплекс глубокой переработки нефти планируют реализовать к 2025 году. На этом завершится масштабная модернизация предприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.