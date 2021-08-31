Московский НПЗ увеличит глубину переработки нефти почти до 100%

12:45
На Московском НПЗ построят комплекс, который увеличит глубину переработки нефти почти до 100% и переведет предприятие на практически безотходное производство. Во вторник, 31 августа, забили первую сваю на стройплощадке.
Новый комплекс будет также производить чистый и экологичный водород, который может быть использован, в том числе в качестве моторного топлива.
Строительство комплекса глубокой переработки нефти – ключевой проект третьего этапа модернизации производства. Ранее завод уже обновил производство на 80% и в 4 раза снизил воздействие на окружающую среду.
В строительстве будет принимать участие южнокорейская компания. Специалисты из Южной Кореи проконтролируют строительно-монтажные работы и примут участие в испытаниях и пуске секции. При строительстве используют оборудование российских производителей.
Новый комплекс глубокой переработки нефти планируют реализовать к 2025 году. На этом завершится масштабная модернизация предприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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