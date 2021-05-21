Москва 24 и "Сортировочная" запускают экологический флешмоб #СТОПШАРИК

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Телеканал Москва 24 и проект "Сортировочная" запускают экологический флешмоб #СТОПШАРИК. Его смысл в отказе от воздушных шаров, которые наносят вред окружающей среде. В качестве альтернативы мы предлагаем воспользоваться специальной маской из Instagram @sortirovochnaya во время выпускного или последнего звонка.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, куда улетают воздушные шары после того, как вы сделали милое фото и отпустили их в небо? Все шарики, включая те, которые производители лживо рекламируют в качестве "биоразлагаемого латекса", в итоге возвращаются на Землю в виде уродливого мусора. Фрагменты шаров животные по ошибке принимают за пищу, запутываются в лентах – и в результате гибнут. На воздушные шары тратятся запасы гелия – жизненно необходимого в медицинских процедурах.
Поддержите флешмоб #СТОПШАРИК и не покупайте воздушные шары. Выкладывайте крутые фото и видео с digital-шарами из Instagram-маски.
Не забывайте про хештег #СТОПШАРИК и отмечайте наши аккаунты @sortirovochnaya @infomoscow24.
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