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08 октября, 11:24

Происшествия

Режим беспилотной опасности ввели в Югре

Фото: 123RF.com/sommersby

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) ввели режим беспилотной опасности. Об этом на своей странице в MAX сообщил губернатор Руслан Кухарук.

По его словам, ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности. Других подробностей в сообщении не приводится.

Ранее из-за падения обломков нескольких БПЛА произошло возгорание в промзоне Салавата в Башкирии. Экстренные службы уже работают на месте происшествия. Предприятие продолжает свою работу. При этом погибших и пострадавших нет.

В целом силы противовоздушной обороны за ночь 8 октября сбили 399 украинских беспилотников над регионами России. Воздушные цели удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и других областей.

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