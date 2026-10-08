Сын экс-президента Киргизии Атамбаев получил 4 года колонии по делу о захвате власти

Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

Суд в Бишкеке приговорил лидера Социал-демократической партии (СДПК) Кадыра Атамбаева к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии Первомайского районного суда.

Еще один лидер партии, Темирлан Султанбеков, также признан виновным по делу о насильственном захвате власти. Ему назначили 7 лет заключения с конфискацией имущества.

Его отец Алмазбек Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 год. В 2019-м ему предъявили обвинения в применении силы к силовикам, организации беспорядков и убийства, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконных сделках с недвижимостью и получении земли в Кой-Таше и Иссык-Кульской области.

7–8 августа 2019 года спецназ ГКНБ попытался задержать его в резиденции в Кой-Таше, однако сторонники оказали сопротивление. В ходе штурма погиб сотрудник "Альфы", а Атамбаева удалось задержать лишь 8 августа.

В 2020 году суд приговорил его к 11 годам и 2 месяцам колонии с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В июне 2022-го его оправдали по делу о беспорядках, а 14 февраля 2023 года освободили после 3,5 года заключения, после чего он уехал на лечение в Испанию.

В апреле 2025 года суд признал Атамбаева виновным в незаконном досрочном освобождении Батукаева, но наказание не назначил из-за истечения срока давности. А 3 июня 2025-го Первомайский райсуд Бишкека заочно приговорил экс-президента к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением госнаград.