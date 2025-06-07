Экс-президент Киргизии Атамбаев заявил о готовности предстать перед судом в Гааге

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Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого ранее приговорили к 11 годам и 6 месяцам тюремного срока, заявил о готовности отбыть срок за решеткой в том случае, если его вина будет признана судом в Гааге. Об этом политик написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

"Предлагаю властям конкретный шаг: ратифицируйте Римский статут и поручите Генпрокуратуре обратиться в Международный уголовный суд в Гааге. Я готов лично предстать перед ним и ответить по всем обвинениям в мой адрес, от политических до уголовных. Пусть все узнают истину", – подчеркнул Атамбаев.

Кроме того, киргизский политик отметил, что честно отработал один президентский срок, не предавав интересы страны. Также он добавил, что отбыл тюремный срок "по надуманному приговору, не прося поблажек".

Атамбаев напомнил, что он сознательно отошел от политических дел. По его словам, сейчас он занимается здоровьем, которое пострадало за время его нахождения в тюрьме.

"Оказалось, что для нынешних властей и этого мало. Они продолжают преследовать меня, моих сторонников, моих близких. Это не поиски справедливости, это просто низкая и мелкая мстительность и страх за кресло", – отметил экс-президент Киргизии.

Ранее суд Бишкека заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы за ряд преступлений. В частности, его признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков, проходящих с 7 по 8 августа 2019 года в Кой-Таше. Также бывшего президента лишили всех государственных наград и конфисковали имущество.

Вместе с ним фигурантами по уголовному делу проходили несколько бывших высокопоставленных чиновников. Среди них – экс-глава президентской администрации Фарит Ниязов, приговоренный к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы, и бывший депутат парламента Ирина Карамушкина, осужденная на 7,5 года.

