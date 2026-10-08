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08 октября, 11:03

Экономика

В Германии закроют фарфоровую фабрику, которая работала более 180 лет

Фото: Getty Images/picture alliance/Martin Schutt

Фарфоровая фабрика Kahla в федеральной земле Тюрингия, работавшая более 180 лет, остановит производство до конца 2026 года. Причиной стали последствия энергетического кризиса, сообщает Bild.

Заявление о банкротстве компания подала в начале 2026 года. Финансовые сложности ее руководство объясняло низким уровнем заказов и подорожавшим из-за высоких цен на энергоносители производством. Найти инвесторов предприятию не удалось, и продолжить работу оно не может.

По словам конкурсного управляющего Рольфа Ромбаха, переговоры с двумя потенциальными турецкими инвесторами не увенчались успехом.

Фарфоровые изделия на фабрике будут выпускать до конца октября, а работы по их окрашиванию – до конца года. Продажи последних готовых изделий и бизнесу, и розничным покупателям продлятся до марта 2027 года.

Ромбах также отдельно отметил судьбу коллектива. Управляющий заявил, что лично ему больше всего жаль 98 остающихся сотрудников фабрики, и добавил: эти люди проявили стойкость характера и до конца всей душой болели за дело.

"К сожалению, цены на газ показывают, что производство фарфора в Германии невозможно в прежних масштабах", – заключил он.

История предприятия начинается с небольшой керамической лавки, которую основал Кристиан Экардт в 1844 году. После войны разросшееся к тому времени производство было национализировано.

В годы ГДР народное предприятие "Объединенная фарфоровая фабрика Kahlа" было центром фарфоровой отрасли страны: его продукцию поставляли как в капиталистические страны, так и в государства социалистического блока. После воссоединения Германии компанию приватизировали.

Ранее сообщалось, что пивоварня Eichbaum прекратит работу. Эта частная пивоварня в Мангейме на юго-западе Германии была основана в 1679 году, почти 350 лет назад. Она поставляла продукцию более чем в 60 стран мира. В 2025 году Eichbaum подала заявление о банкротстве, после чего была признана неплатежеспособной.

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