Белый медведь Терпей из Московского зоопарка подружился с уткой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обычная утка залетела в вольер белого медведя Терпея в Московском зоопарке, не улетела и подружилась с хищником. Об этом в беседе с ТАСС сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Она как-то прилетела и не захотела улетать, хотя все возможности есть, а медведь не стал прогонять", – пояснила она.

Птица получила имя Крикуша. Медведь ее не трогает, и утка уже подходит к нему близко и плавает вместе с ним. Акулова отметила, что белые медведи, как правило, не терпят таких животных.

При этом такие случаи в зоопарке не единичны. Акулова рассказала, что залетных птиц здесь стараются не прогонять, а ветеринары пытаются хотя бы визуально осмотреть животное, чтобы оно не выглядело вялым.

Ранее в павильоне "Приматы" в Московском зоопарке появился на свет детеныш львинохвостого макака. Это первое потомство Зиты. По словам сотрудников, она почти все время носит сына на руках и кормит молоком. Когда малышу исполнится три месяца, он станет более самостоятельным. Пока Зита отдыхает, за детенышем присматривают ее мама Калетта и сестра Гита.