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06 октября, 12:06

Регионы

Казанский зоопарк сможет поделиться с другими регионами жирафами

Фото: depositphotos/Bunyos30

Казанский зоопарк сможет поделиться жирафами, прибывшими из Намибии, с другими регионами. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Вечером 17 сентября животные прибыли чартерным рейсом в сопровождении специалистов. Рейс выполнялся на грузовом самолете Ил-76 авиакомпании "Волга-Днепр". Среди новоселов – пять самок и три самца. Шесть особей уже получили имена: Атеа, Жанна, Аллики, Лола, Лео и Батыр. Для двух оставшихся имена выберут в ближайшее время.

Перед их прибытием проводилась долгая и кропотливая работа: подобных поставок в Россию не было около 20 лет. Поскольку популяция жирафов в других зоопарках постепенно стареет, было решено привезти сразу несколько животных, чтобы создать размножающуюся группу.

По словам представителя зоопарка, привезенные жирафы еще детеныши – их возраст составляет от одного до двух лет. Сейчас их рост около трех метров, а вес – примерно полтонны. Взрослые особи могут достигать пяти метров в высоту.

В зоопарке ожидают, что животные создадут семьи и принесут потомство через несколько лет. Размножение у жирафов начинается примерно с шести лет, детеныши появляются раз в два–три года. Полученным потомством зоопарк готов делиться с другими зоопарками страны, а нынешних жирафов передавать не планируется.

Ранее трех песцов доставили в Московский зоопарк с Курильского острова Ушишир. Их отловили в рамках экспедиции по изучению и сохранению медновского песца. С разрешения Росприроднадзора специалисты поймали самца и двух самок, которые получили имена Iron Lady, Малышка и Юраслав. Для формирования резервной группы песцов разместят в центре реабилитации Московского зоопарка.

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