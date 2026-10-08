"Активные граждане" выберут имя для степного орла из Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

На платформе "Активный гражданин" стартовало голосование за имя для птенца степного орла из Московского зоопарка, передает портал мэра и правительства столицы.

Участникам голосования предложили семь вариантов имени. Поскольку пол птенца пока неизвестен, все они универсальные.

Названия связаны с местами обитания степных орлов. Сармат – в честь древнего кочевого народа, жившего в степях, Ергени – по названию возвышенности на юго-востоке Русской равнины, Орен – сокращение от Оренбургской области, Сал – по названию степной реки в Ростовской области и Калмыкии, Баскунчак – в честь соленого озера в Астраханской области, Кулунда – по названию Кулундинской степи на юге Западной Сибири, а Алей – в честь реки в Алтайском крае. Кроме того, участники могут предложить собственный вариант.

Птенец появился в мае у пары степных орлов, несколько лет живущих в экспозиции "Скала хищных птиц". Для 17-летней самки и 18-летнего самца он стал первым потомством после переезда в новый вольер.

Специалисты отмечают, что степные орлы образуют пару один раз и на всю жизнь. Для кладки птицы выбрали укромную нишу в дальнем углу вольера на высоте. Пока самка около 45 дней насиживала яйца, самец обеспечивал ее кормом. Сейчас птенец уже подрос и постепенно привыкает к посетителям зоопарка.

Степные орлы обитают в России, Казахстане, Монголии и Китае. В России этот вид занесен в Красную книгу как редкий, а в Международной Красной книге имеет статус исчезающего.

Проголосовать могут пользователи с полной и стандартной учетной записью на mos.ru. За участие начисляются баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно потратить на товары и услуги организаций-партнеров, пополнить ими баланс карты "Тройка" или направить средства на благотворительность. Все доступные варианты использования баллов представлены на витрине сайта ag-vmeste.ru.

Ранее в Московском зоопарке выбрали имя для детеныша мексиканской двухцветной змеи – Тео, названного в честь древнего мексиканского города Теотиуакана. Самка появилась на свет в конце мая и стала москвичкой уже в третьем поколении, ее родители также родились в столичном зоопарке. Мексиканские двухцветные змеи редко размножаются в неволе и считаются сложными для разведения, а во взрослом возрасте могут достигать 120 сантиметров в длину.