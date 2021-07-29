МНПЗ удалось ликвидировать отходы советского наследия производства

МНПЗ показал общественникам, что предприятие ликвидировало 100% отходов советского наследия. Также на территории производства возведены полностью герметичные очистные сооружения с максимальной эффективностью очистки воды.

Все эти новшества делают завод одним из самых современных и экологичных предприятий в столице.

Эксперты отметили, что очень важно взять на вооружение такой подход предприятиям мегаполиса. Потому что многим из них приходится сталкиваться с нарушенным ранее экологическим равновесием.

А в черте города просто необходимо поддерживать чистоту. Вложения в экологию территории всегда окупаются многократно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.