Столичные власти разъяснили, почему нельзя вырубить все тополя

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В Москве нельзя вырубить все тополя по просьбе аллергиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.
Он подчеркнул, что в городе постоянно ведется работа над повышением качества зеленого фонда. В нее также входит замена зеленых насаждений. В частности, по словам Кульбачевского, в столице ежегодно заменяют около 5-6 тысяч пушащихся тополей на другие породы деревьев.
"У нас очень много жалоб от москвичей, в основном от аллергиков, особенно в период май-июнь, связанный с пухом. Говорят, мол, давайте все тополя вырубим в один день. Мы, конечно, сделать этого не можем, у нас нет специальной программы", – сообщил глава ведомства.
Ранее член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин рассказал, что в проекте бюджета на 2021 год выделены значительные средства на экологические программы. В частности, 2,3 миллиарда рублей планируется направить на озеленение, а также создание и благоустройство парков. Бускин подчеркнул важность поддержания зеленых зон как элемента городской среды.
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