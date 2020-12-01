Депутат МГД: в бюджете предусмотрены значительные средства на экологические программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект бюджета Москвы на 2021 год предусматривает выделение значительных средства на экологические программы и поддержание особо охраняемых природных территорий, сообщил член комиссии Московской городской думы по экологической политике Игорь Бускин.

"Несмотря на пандемию коронавируса и мировой экономический кризис, не миновавший российскую столицу, в бюджете на следующий год предусмотрены значительные средства на текущую эксплуатацию природных комплексов, парков, а также на экологические программы. Причина очевидна: экосистемы Москвы, ее зеленые островки – это легкие нашего мегаполиса. Учитывая антропогенную нагрузку на эти природные комплексы, очевидно, что лесопарки, скверы, заповедники столицы требуют постоянного ухода: только так они могут избежать деградации и продолжать радовать новые поколения москвичей", – приводит слова Бускина Агентство "Москва".

По данным депутата, на парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы в 2021 году будет выделено 18,2 миллиарда рублей. Еще 2,3 миллиарда направят на озеленение, а также создание и благоустройство парков, причем национальный парк "Лосиный остров" получит индивидуальный грант в 50 миллионов рублей на очистку территории. На поддержание экологии в городе и обеспечение охраны окружающей среду планируется потратить 14,1 миллиарда рублей.

По словам парламентария, зеленые зоны являются важным элементом городской среды, посещение которых чрезвычайно важно для жителей мегаполисов.

"Именно поэтому город в любые времена вкладывает средства в поддержание "зеленых легких". Зона ответственности каждого из нас в этой сфере – наше поведение на природе: необходимо избегать вторжения в экосистемы и уж точно недопустимо оставлять после своего пребывания на природе мусор, бытовые отходы", – отметил Бускин.

Ранее депутат Мосгордумы Надежда Перфилова сообщила, что проект бюджета Москвы на 2021 год предусматривает индексацию заработной платы для всех работников бюджетной сферы на 3,7%, в число которых входят и учителя.