Депутат МГД Перфилова: в бюджете заложены средства на рост зарплат преподавателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В соответствии с проектом бюджета Москвы на следующий год планируется индексация заработной платы для всех работников бюджетной сферы на 3,7%, в число которых входят и учителя, сообщила депутат Мосгордумы, директор школы № 2098 Надежда Перфилова.

"У этого документа четкая социальная направленность: проект бюджета закрепляет выделение на социальную сферу 56% всех расходов. Считаю очень важным, что в бюджете сохранены и проиндексированы на 3,7% зарплаты для всей бюджетной сферы. Это является сильнейшим фактором стабильности. Специалисты будут знать, что Москва, несмотря на дефицит бюджета, заботится о них", – передает слова Перфиловой Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что некоторые статьи бюджета могут претерпеть изменения, но его основная социальная направленность останется прежней. По словам Перфиловой, это необходимо для сохранения сложившихся педагогических коллективов в детсадах, школах и спортивных кружках. Кроме того, депутат отметила, что в проект бюджета заложены средства для выплаты надбавок учителям за классное руководство и грантов на разработку ресурсов Московской электронной школы.

"На финансирование этой статьи запланировано 142,9 миллиона рублей, каждый учитель, который будет готовить авторские разработки, уроки для платформы, будет получать дополнительно 10 тысяч рублей в месяц. Сохранятся и надбавки за классное руководство – педагоги, которые будут брать на себя эту нагрузку, будут получать дополнительно от 12,5 тысячи рублей ежемесячно", – объяснила парламентарий.

Также Перфилова особо отметила, что новый городской бюджет закрепляет все статьи финансирования, которые позволили столичному школьному образованию получить необходимое развитие в последние годы.

"Сегодня мы можем говорить о том, что для учеников любого района Москвы созданы равные условия, равный доступ к качественному образованию. Эти завоевания надо сохранить, и обсуждаемый проект бюджета закрепляет все важные для образовательной сферы направления", – заявила Перфилова.

Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко рассказал, что проект бюджета столицы на 2021 год предусматривает сохранение всех мер поддержки малого и среднего бизнеса, принятых этой весной. Речь идет о поддержке, которая потребовалась на волне кризиса в связи с пандемией.