Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый общегородской онлайн-педсовет для учителей прошел в Москве, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Преподаватели поговорили о развитии цифровой грамотности и культуре в школе. Они обсудили вопросы, касающиеся боязни высоких технологий, а также рассмотрели варианты, как не допустить излишней зависимости учеников от гаджетов.

Темы следующих педсоветов смогут предлагать сами педагоги. Начальник Управления развития кадрового потенциала системы образования Илья Новокрещенов выразил мнение, что во время таких встреч нужно разбирать самые важные моменты из системы образования.

"Нет сомнений, что профессиональный диалог тех, кто работает в образовании, стартовавшие онлайн-педсоветы и другие регулярные мероприятия с участием московских педагогов помогут и в период дистанта, и тогда, когда дети вернутся – а они обязательно вернутся – на уроки в школу, будут способствовать новым достижениям и результатам наших школьников", – отметил руководитель столичного Департамента образования и науки Александр Молотков.

Онлайн-педсоветы будут проходить еженедельно по пятницам в 15:00. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте "Школа большого города" в разделе "Инструменты директора".

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил, что не стоит вынуждать детей создавать страницы в социальных сетях во время дистанционного обучения. Он добавил, что интересы детей должны учитываться в первую очередь. По его мнению, стоит подобрать более гибкий вариант общения учителей с учениками, при этом не вызывая недовольства родителей.

