В ГД выступили против принуждения детей заводить соцсети при дистанционном обучении

09:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вынуждать детей создавать страницы в социальных сетях во время дистанционного обучения не стоит, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Об этом сообщает Агентство "Москва".
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев призвал учителей не требовать от детей создания аккаунтов, так как на это стали жаловаться родители.
"Они (учителя) могут только рекомендовать создавать аккаунты. Я бы прислушался к мнению уполномоченного по правам ребенка Карелии, если родители этим недовольны, ни в коем случае от детей я бы этого не требовал. У нас достаточно всяких других способов коммуникации, включая электронный журнал и прочие замечательные вещи", – отметил Смолин.
Он добавил, что интересы детей должны учитываться в первую очередь. По его мнению, стоит подобрать более гибкий вариант общения учителей с учениками, при этом не вызывая недовольства родителей.
Ранее сообщалось о создании в России "образовательного интернета" для школьников, в котором есть собственная социальная сеть и мессенджеры.
Больше трех миллионов онлайн-уроков провели за месяц в МЭШ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: