В ГД выступили против принуждения детей заводить соцсети при дистанционном обучении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вынуждать детей создавать страницы в социальных сетях во время дистанционного обучения не стоит, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев призвал учителей не требовать от детей создания аккаунтов, так как на это стали жаловаться родители.

"Они (учителя) могут только рекомендовать создавать аккаунты. Я бы прислушался к мнению уполномоченного по правам ребенка Карелии, если родители этим недовольны, ни в коем случае от детей я бы этого не требовал. У нас достаточно всяких других способов коммуникации, включая электронный журнал и прочие замечательные вещи", – отметил Смолин.

Он добавил, что интересы детей должны учитываться в первую очередь. По его мнению, стоит подобрать более гибкий вариант общения учителей с учениками, при этом не вызывая недовольства родителей.

Ранее сообщалось о создании в России "образовательного интернета" для школьников, в котором есть собственная социальная сеть и мессенджеры.

