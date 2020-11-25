Минпросвещения создало "образовательный интернет" для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о создании в России "образовательного интернета" для школьников, в котором есть собственная социальная сеть и мессенджеры. Об этом министр сообщил на заседании рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Образование-2030".

"Мы создали <…> фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент", – заявил Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Кравцов выступил с идеей введения цифровых биографий школьников. По мнению министра, внедрение цифровой образовательной среды в школах позволит фиксировать в цифровой биографии все успехи и неудачи учеников.