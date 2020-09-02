В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать рабочее место школьника

12:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Рабочее место школьника не должно вредить здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Всероссийского открытого урока "Будь здоров".
Специалист отметила, что проводить за рабочим местом 5–6 часов после школы за домашними заданиями недопустимо. Время работы должно быть фиксировано. При этом в процессе обязательно необходимы перерывы. Устраивать физкультминутки рекомендовано каждые 30–40 минут занятий.
Особенностью рабочего места является освещение. Лучше, чтобы свет на стол попадал из окна. Если это невозможно, обязательно использование лампы. При этом определить уровень освещенности можно при помощи гаджетов, считает Попова.
Глава Роспотребнадзора также подчеркнула важность дистанции от монитора компьютера. Оптимальным расстоянием она назвала полметра. Однако стоит учитывать особенности зрения и работать так, чтобы не наступало напряжение для глаз.
"Расстояние до книг. Всегда говорили мы... расстояние до объекта, с которого вы считываете информацию... это расстояние вашего локтя. От локтя до начала фаланг – это расстояние, которое должно быть от вашего глаза до считываемой поверхности", – отметила Попова.
Специалист добавила, что сидеть во время домашних занятий необходимо на жесткой мебели, на стуле. Ноги при этом должны ровно стоять на полу. Неправильно ставить их на носочки или прятать под стул.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов посоветовал школьникам справляться со стрессом с помощью сна, спорта и правильного питания. По его мнению, забота не только об учебе, но и о своем здоровье позволит добиться успеха.
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