Дистанционное образование нецелесообразно – Путин

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В ходе открытого урока для школьников в День знаний Владимир Путин заявил, что в планах России нет перехода на дистанционное образование. Более того, лидер назвал такой формат нецелесообразным, сообщает РИА Новости.

"Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный, он может только дополнять традиционный способ получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно и ни к чему, повторю. Планов таких нет просто", – сказал Путин.

Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в режиме видеоконференции под девизом "Помнить – значит знать".

Ранее Владимир Путин назвал большим событием и радостью возвращение системы образования к привычной форме. Он также напомнил, что из-за пандемии коронавируса в образовательных учреждениях продолжат действовать некоторые ограничения, и призвал их соблюдать.