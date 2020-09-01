Британским школьникам запретили кашлять

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Новые правила поведения для школьников с учетом ситуации по коронавирусу ввели в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В гастингской школе с нового учебного года запретили умышленно и злонамеренно кашлять или чихать. Кроме того, ученикам нельзя шутить про пандемию COVID-19 и целенаправленно касаться других людей. Одно из лондонских образовательных учреждений даже допускает отчисление за "кашель в шутку".

Еще в одной школе, расположенной в Дерби, установили новые правила посещения туалетов. Каждому классу выделили свою уборную, нарушение этого распределения будет расцениваться как серьезный проступок.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Великобритании число случаев коронавируса приблизилось к отметке 334 тысячи человек. Из-за вируса скончалась 41 тысяча заболевших.

В России учебный год начался планово с 1 сентября. Занятия проводятся в школах в очном режиме с соблюдением требований санитарной безопасности – ученики не переходят между классами, а также начинают учебный день в разное время. Что касается студентов, то им во время учебного процесса необходимы маски.

