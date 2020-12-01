Депутат МГД Головченко: субъекты МСП в Москве получат масштабную поддержку в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко рассказал, что проект бюджета столицы на 2021 год предусматривает сохранение всех мер поддержки малого и среднего бизнеса, принятых этой весной. Речь идет о поддержке, которая потребовалась на волне кризиса в связи с пандемией, сообщает Агентство "Москва".

"Городской бюджет сможет компенсировать дефицит во многом благодаря налогам, которые платят бизнесмены. Мы должны понимать: помощь бизнесу – это не благотворительные выплаты в сложной ситуации, это инвестиция, которая потом вернется", – отметил парламентарий.

По словам Головченко, на следующий год в проекте бюджета предусматривается поддержка субъектов МСП в размере 7,8 миллиарда рублей.

"Этими деньгами также смогут воспользоваться организации, которые осуществляют инвестиционную деятельность, деятельность в сферах промышленности и экспорта, оказывают содействие развитию предпринимательской, экспортной и промышленной деятельности", – заявил депутат МГД.

Он уточнил, что субсидии на поддержку МСП составят 3,6 миллиарда рублей.

Парламентарий также рассказал, что 33 миллиона рублей направят на субсидии, которые окажут поддержку МСП в целях реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию".

Кроме того, будет реализован проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", на который заложено 125 миллионов рублей.

"Старая мудрость: лучшее дать человеку удочку и научить ловить рыбу. Поэтому Москва окажет содействие в подготовке кадров для МСП и промышленности – на это выделено 1,6 миллиарда рублей", – обратил внимание депутат Мосгордумы.

Кроме того, важным пунктом расходов станет обучение работников, которые трудятся в сферах малого и среднего предпринимательства и промышленности, уточнил Головченко. Он заявил, что поддержку окажут и людям, желающим начать собственное дело. " На это потратят 4 миллиона рублей", – пояснил депутат.

Также сообщается, что при реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" ожидаются мероприятия, направленные на обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности. На это направят 76 миллионов рублей.

Помимо этого, Головченко добавил, что на программу под названием "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы" планируют потратить 83,5 миллиарда рублей.

Ранее говорилось, что мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 года.