Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Кабмин продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Об этом сообщает ТАСС.

"По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год – до 31 декабря 2021 года", – сказал глава правительства.

Премьер-министр отметил, что этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения COVID-19.

"В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача – продолжить их поддержку", – отметил он.

Ранее Владимир Путин предложил продлить срок действия моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2021 году. Глава государства заявил, что некоторые компании из ряда особенно пострадавших из-за коронавируса областей не смогли восстановиться после снятия ограничений в РФ.

Также президент подчеркнул, что в России не планируется вводить тотальные ограничения или локдаун из-за распространения коронавируса. По словам Путина, подобные жесткие решения могут оказать губительное воздействие на экономику страны.