Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Кабмин продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Об этом сообщает ТАСС.
"По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год – до 31 декабря 2021 года", – сказал глава правительства.
Премьер-министр отметил, что этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения COVID-19.
"В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача – продолжить их поддержку", – отметил он.
Ранее Владимир Путин предложил продлить срок действия моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2021 году. Глава государства заявил, что некоторые компании из ряда особенно пострадавших из-за коронавируса областей не смогли восстановиться после снятия ограничений в РФ.
Также президент подчеркнул, что в России не планируется вводить тотальные ограничения или локдаун из-за распространения коронавируса. По словам Путина, подобные жесткие решения могут оказать губительное воздействие на экономику страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: