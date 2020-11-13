Генпрокурор РФ предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса, сообщает ТАСС.

Такую инициативу он выдвинул для поддержки малого предпринимательства в условиях распространения коронавируса. Проект постановления правительства РФ проходит процедуру согласования.

Ранее Владимир Путин предложил продлить срок действия моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2021 году. Глава государства заявил, что некоторые компании из ряда особенно пострадавших из-за коронавируса областей не смогли восстановиться после снятия ограничений в РФ.

Президент также объявил, что в России не планируется вводить тотальные ограничения или локдаун из-за распространения коронавируса. По словам Путина, подобные жесткие решения могут оказать губительное воздействие на экономику страны.

