Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса

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Владимир Путин предложил продлить срок действия моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2021 году. Об этом он заявил на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!"

Глава государства заявил, что некоторые компании из ряда особенно пострадавших из-за коронавируса областей не смогли восстановиться после снятия ограничений в РФ.

"Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца", – сказал Путин.

Ранее президент объявил, что в России не планируется вводить тотальные ограничения или локдаун из-за распространения коронавируса. По словам Владимира Путина, подобные жесткие решения могут оказать губительное воздействие на экономику страны.

